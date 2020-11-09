İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'de terör örgütü DEAŞ bünyesinde silahlı faaliyet yürüten, illegal yollarla Türkiye'ye giriş yaparak Mersin'e gelen ve kentte eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

[Fotoğraf: İHA]

Yapılan aramada 7 cep telefonu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan adli işlem başlatıldı.