Haber Giriş: Kaynak: AA
Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılara operasyon: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edilen terör örgütü DEAŞ mensubu 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'de terör örgütü DEAŞ bünyesinde silahlı faaliyet yürüten, illegal yollarla Türkiye'ye giriş yaparak Mersin'e gelen ve kentte eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
[Fotoğraf: İHA]
Yapılan aramada 7 cep telefonu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Terör ÖrgütüSon Güncelleme: 9 Kasım 2020 Pazartesi 21:37
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