AFAD'dan yapılan açıklamada, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında 46'sının büyüklüğü 4'ün üzerinde 2955 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde yaralanan 1034 kişiden 1013'ü taburcu edildi, 21 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

AFAD, dün yaptığı açıklamada depremde can kaybının 115'e yükseldiğini duyurmuştu.