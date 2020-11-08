SAKOM’dan alınan bilgilere göre 115 vatandaş hayatını kaybetti.

Yaralanan 1.034 vatandaştan 1011’i taburcu edilmiş olup 23 vatandaşın tedavisi devam ediyor.

İzmir’de yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları tamamlanmış olup, enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.