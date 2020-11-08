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İzmir depreminde can kaybı 115 oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
AFAD, İzmir depreminde can kaybının 115'e yükseldiğini, 23 kişinin tedavisinin sürdüğünü duyurdu.
SAKOM’dan alınan bilgilere göre 115 vatandaş hayatını kaybetti.
Yaralanan 1.034 vatandaştan 1011’i taburcu edilmiş olup 23 vatandaşın tedavisi devam ediyor.
İzmir’de yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları tamamlanmış olup, enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 8 Kasım 2020 Pazar 20:56
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