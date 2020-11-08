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Toplam test sayısı 15 milyonu geçti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 516 yeni hasta tespit edildi, 84 kişi vefat etti. Toplam test sayısı 15 milyon 127 bin 811'e ulaştı.
Türkiye'de son 24 saatte 141 bin 944 COVID-19 testi yapıldı, 2 bin 516 kişiye hastalık tanısı konuldu, 84 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 740 oldu, son 24 saatte 2 bin 18 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 338 bin 239'a yükseldi.
Sağlık Bakanı Koca, "Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Maske kullanın" açıklamasını yaptı.
Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs Sağlık Bakanlığı Son DakikaSon Güncelleme: 8 Kasım 2020 Pazar 19:25
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