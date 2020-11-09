Haber Giriş: Kaynak: AA
Balıkesir'de sahte içki 2 can aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişi yaşamını yitirdi.
Sahte içki zehirlemeye devam ediyor, can kayıpları artıyor.
İddiaya göre, ilçedeki bir büfeden aldığı içkiden içen 52 yaşındaki A.S. ve 28 yaşındaki B.Z. bir süre sonra fenalaştı.
Yakınları tarafından Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan A.S. ve B.Z, sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle Balıkesir Devlet Hastanesine sevk edildi.
A.S. ve B.Z. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Sahte İçkiSon Güncelleme: 9 Kasım 2020 Pazartesi 19:01
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