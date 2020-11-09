Haber Giriş: Kaynak: AA
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Getty]
AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nin Yunanistan açıklarında saat 17.16'da 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 3,60 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 9, 2020
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Ege Denizi,
Tarih-Saat : 09.11.2020, 17:16:25 TSİ
Enlem : 39.6858 N
Boylam : 23.0731 E
Derinlik : 3.60 km
Detay : https://t.co/Lfd1IgiOIb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 9 Kasım 2020 Pazartesi 18:10
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