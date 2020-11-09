Günlük koronavirüs tablosu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaşıldı.

Günlük verilere göre; son 24 saatte 145 bin 411 test yapıldı, 2 bin 576 kişide koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 85 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 47 kişi de iyileşti.

Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 15 milyon 273 bin 222, toplam hasta sayısı 396 bin 831, toplam vefat sayısı 10 bin 972, hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, ağır hasta sayısı 2 bin 867, toplam iyileşen hasta sayısı 340 bin 286 oldu.

"En etkili silahımız düzgün şekilde ağız ve burnunu kapayacak şekilde maske takmaktır"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verilere ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bugün tespit edilen 2.576 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 127 fazla. Salgının yayılma hızının arttığı bu dönemde en etkili silahımız düzgün şekilde ağız ve burnunu kapayacak şekilde maske takmaktır. Maskenizi doğru takarak virüs yükünü azaltın"