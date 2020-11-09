Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) Twitter hesabından son bir haftada narkotik birimlerince gerçekleştirilen "sokak" operasyonlarına ilişkin bilgi verildi.

"Uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız" başlığıyla yapılan paylaşımda, 54 ilde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, 36 tabanca ve tüfek ile 249 bin 875 lira ele geçirildiği aktarıldı.

Söz konusu operasyonlarda gözaltına alınan 3 bin 108 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldığı kaydedildi.