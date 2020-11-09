Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
54 ilde 'sokak' operasyonu: 3 bin 108 şüpheli gözaltında
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Narkotik suçlarla mücadele birimleri tarafından son bir haftada 54 ilde düzenlenen operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 3 bin 108 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) Twitter hesabından son bir haftada narkotik birimlerince gerçekleştirilen "sokak" operasyonlarına ilişkin bilgi verildi.
"Uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız" başlığıyla yapılan paylaşımda, 54 ilde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, 36 tabanca ve tüfek ile 249 bin 875 lira ele geçirildiği aktarıldı.
Söz konusu operasyonlarda gözaltına alınan 3 bin 108 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldığı kaydedildi.
Uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız!— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) November 9, 2020
Son 7 gün içerisinde Narkotik Birimlerimizce gerçekleştirilen “SOKAK” operasyonlarında;#polis #narkotik pic.twitter.com/vzhD3ZiJSL
Etiketler: Emniyet Genel MüdürlüğüSon Güncelleme: 9 Kasım 2020 Pazartesi 22:26
Son Haberler
- 22:51
- 22:45
- 22:43
- 22:16
- 22:30
Sıradaki Haber
Sahil Güvenlik 62 sığınmacıyı kurtardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz