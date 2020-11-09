Haber Giriş: Kaynak: AA
Ardahan'da 2 köy karantinaya alındı
Ardahan'ın Göle ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 2 köy karantinaya alındı. Köylerin giriş ve çıkışları 14 gün süreyle kapatıldı.
İlçeye bağlı Kuytuca ve Çakıldere köylerinde, COVID-19 vakaları tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla söz konusu köylerde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Karantinaya alınan köylerde jandarma ekipleri önlem aldı, köylerin giriş ve çıkışı kapatıldı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 9 Kasım 2020 Pazartesi 23:02
Son Haberler
- 23:20
- 23:07
- 22:51
- 22:45
- 22:43
Sıradaki Haber
Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz