Haber Giriş: Kaynak: AA
Kars'ta Esenyazı köyü karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kars'ta bir köyde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı. Köye giriş ve çıkışlar durduruldu.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla merkeze bağlı Esenyazı köyünün karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, COVID-19 tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 9 Kasım 2020 Pazartesi 23:58
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