Haber Giriş: Kaynak: İHA
Hatay'da aç kalan domuz şehir merkezine indi
[Fotoğraf: İHA]
Hatay'da aç kalan domuzun şehir merkezine inmesi kameralar tarafından görüntülendi.
Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde aç kalan yaban domuzu, gece saatlerinde şehir merkezine inerek yiyecek aradı.
Şehir merkezine inen yaban domuzu, bir sitede oturan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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