Haber Giriş: Kaynak: DHA
Sahte alışveriş sitesi dolandırıcılığı: 16 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'de sahte alışveriş siteleri ile çok sayıda kişinin kredi kartı bilgilerini ele geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheliden 16’sı tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, internet üzerinde sahte alışveriş siteleri kurarak vatandaşın kredi kartı bilgilerini ele geçiren şüphelilere yönelik operasyonunda 29 kişi gözaltına alındı.
Dün Gebze Adliyesine sevk edilen şüphelilerin 16'sı tutuklanırken, 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sıradaki Haber
Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz