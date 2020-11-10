Haber Giriş: Kaynak: DHA
Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı
İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu sırasında polise ateş açıldı. Polise ateş açan 2 şüpheli özel harekat timleri tarafından gözaltına alındı.
Olay, Süleymaniye Mahallesi 734'üncü Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi.
Binadaki bir daireye uyuşturucu operasyonu yapan polis ekiplerine daireden ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bina içinde önlem alan polis ekipleri yardım istedi.
Olay yerine çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi. Sokak üzerinde önlem alan özel harekat timlerinin yaptığı operasyonda polise ateş açan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Dairede yapılan aramada uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili çalışmanın devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: UyuşturucuSon Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 09:27
Sıradaki Haber
1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz