Haber Giriş: Kaynak: AA
Mardin'de terör operasyonu: Uzun namlulu silah ve mühimmat bulundu
[Fotoğraf: AA]
Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda, araziye gizlenmiş uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda Yücebağ- Karasu kırsalında teröristlerce kullanılan silah ve mühimmatların bulunduğu bölgeye operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada araziye gizlenmiş uzun namlulu silah, 4 şarjör ve 200 mermi bulundu.
Bölgede, terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.
Etiketler: Terör ÖrgütüSon Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 09:27
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