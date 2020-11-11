Haber Giriş: Kaynak: AA
Kırklareli'nde yeni COVID-19 kararları: Binalara uyarı levhaları asılacak
Kırklareli'nde koronavirüs testi pozitif olan ya da bu kişilerle teması bulunanların yaşadığı binalara uyarı levhası asılacak.
Kırklareli'nde COVID-19 vakalarının artması üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Kurul tarafından, apartman yöneticilerinin, COVID-19 testi pozitif çıkan veya temaslı olan kişilerin bulunduğu binalara uyarı levhası asması kararı verildi.
Mesai saatlerine düzenleme
Ayrıca, tüm kamu kurumlarında ikinci bir emre kadar mesai saatlerinin 09.00-17.00 oIması ve öğlen dinlenme süresinin 12.30-13.30 olarak devam etmesi karara bağlandı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 09:14
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