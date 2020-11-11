Kırklareli'nde COVID-19 vakalarının artması üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Kurul tarafından, apartman yöneticilerinin, COVID-19 testi pozitif çıkan veya temaslı olan kişilerin bulunduğu binalara uyarı levhası asması kararı verildi.

Mesai saatlerine düzenleme

Ayrıca, tüm kamu kurumlarında ikinci bir emre kadar mesai saatlerinin 09.00-17.00 oIması ve öğlen dinlenme süresinin 12.30-13.30 olarak devam etmesi karara bağlandı.