Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul’da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, toplu taşıma araçlarında koronavirüs önlemleri kapsamında denetim yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Esenyurt, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Sarıyer, Üsküdar, Beykoz, Küçükçekmece, Şişli ilçelerinde kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı.
Fatih, Vatan Caddesi ve Kadıköy Bostancı minibüs yolunda durdurulan araçlarda, vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıkları denetlendi.
Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 09:26
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