Haber Giriş: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da turistleri taşıyan otobüs devrildi
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da Irak uyrukluları taşıyan yolcu otobüsü devrildi, 29 kişi yaralandı.
Mardin'den Şanlıurfa yönüne hareket halindeki, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen Irak plakalı yolcu otobüsü, kırsal Terzi Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan Irak uyruklu 29 kişi, 112 Acil Servis ve UMKE ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
[Fotoğraf: AA]
Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken trafik kontrollü olarak sağlandı.
Otobüsteki yolcuların, Irak'ın Süleymaniye kentinden Samsun'a turistik amaçlı gittikleri öğrenildi.
[Fotoğraf: AA]
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