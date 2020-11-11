Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda dün S.Y, S.S.Y. ve B.Y. isimli şüphelilerin üst aramasında, 7 parça halinde 2 kilo 58 gram eroin, 1 kilo 156 gram sentetik uyuşturucu, biri kurusıkıdan çevirme 3 tabanca, 2 şarjör ve 2 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.