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Usta sanatçı Şener Şen koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türk sinemasının en önemli isimlerinden Şener Şen koronavirüse yakalandı. İstanbul'da tedavi altına alınan usta sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yayılmaya devam ediyor.
Usta oyuncu Şener Şen'in de koronavirüs testi pozitif çıktı. 78 yaşındaki Şen, İstanbul'da özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Türk sinemasının en önemli isimlerinden olan Şener Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 23:49
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