Koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yayılmaya devam ediyor.

Usta oyuncu Şener Şen'in de koronavirüs testi pozitif çıktı. 78 yaşındaki Şen, İstanbul'da özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Türk sinemasının en önemli isimlerinden olan Şener Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.