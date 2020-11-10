Haber Giriş: Kaynak: AA
Kuzey Ege için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Kuzey Ege'de yarın günün ilk saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın günün ilk saatlerinden itibaren güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına öngörülüyor.
Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin edilen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: MeteorolojiSon Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 23:11
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