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Muğla'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Milas ilçesinde kontrolünü kaybeden bir otomobil, ağaca çarptı, sürücü hayatını kaybetti.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bekçi Barbaros Yoran'ın kullandığı otomobil, nöbetten çıktıktan sonra evine giderken Bodrum-Milas kara yolunun 40. kilometresinde yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı.
112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede Yoran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yoran'ın cenazesi, itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılarak Milas Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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