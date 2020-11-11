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Gaziantep'te COVID-19 tedbirlerine uymayan 747 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 747 kişiye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Bu kapsamda dün 747 kişi hakkında sosyal mesafe ihlali ve maske takmama nedeniyle cezai işlem yapıldı.
Ayrıca, karantina hükümlerine aykırı davranan 35 kişiye idari işlem yapılırken, denetlenen 454 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 09:25
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