Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 09:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri bulundu
[Fotoğraf: AA ]
Mardin'de PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi.
İç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca sözde Ömeryan kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar Operasyonu" gerçekleştirildi.
Operasyonda, kapak kısmı taşlarla gizlenmiş sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada örgüt mensuplarına ait elbise, kişisel temizlik malzemesi ile muhtelif gıda ve yaşam malzemesi bulundu.
Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken, ele geçirilen diğer malzemeler kullanılamaz hale getirildi.
Etiketler: Terör Örgütü
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