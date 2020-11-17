Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 09:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
8 farklı sahte kimlik kullanan şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep'te, birçok suça karışan ve 8 farklı sahte kimlik kullandığı belirlenen şüpheli, polis ekiplerince güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda; 'kapkaç', 'araç ve motosiklet hırsızlığı', 'uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma', 'başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma' ile 'resmi belgede sahtecilik' suçlarını işleyen ve 8 farklı sahte kimlik kullandığı tespit edilen şüpheli, güvenlik kameralarından belirlendi.
Adresine operasyon düzenlenen şüpheli, gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen, ismi açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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