Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK ile uyuşturucu üretimi ve satışı yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla süren Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında, Lice'nin Çavundur, Kocaköy'ün de Boyunlu Mahallesi kırsalında düzenlenen narkoterörizmle mücadele operasyonu başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, 308 kilo toz esrar, tabanca, şarjör, 3 elek, likit esrar yapımında kullanılan aparat ile 12 çakmak gazı ele geçirildi.

2 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.

Ele geçirilen esrar ve delil niteliği taşıyan diğer malzemeler muhafaza altına alındı.

