İstanbul Valiliği, mülkiyeti Mehmet Vani Vakfına ait Vaniköy Camii'nin aslına uygun şekilde kısa sürede ihya edilmesi için "Vaniköy Camii Proje-Uygulama ve Çevre Düzenlemesi Restorasyon Protokolü" imzalanacağını duyurdu.

Protokol, Vaniköy Camii bahçesinde bugün İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve taraflar arasında imzalanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vaniköy Camii paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangında kullanılamaz hale gelen tarihi Vaniköy Camii'nin, en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırılacağını açıklamıştı.

Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İstanbul Boğazı'nın sembollerinden tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız" sözlerini kullanmıştı.