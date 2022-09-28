Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 14:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de ormanlık alanda silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında odun toplayan kişilere yönelik silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
İlçenin Bagok Dağı mevkisindeki kırsal Üçköy Mahallesi'nin ormanlık alanında odun toplayan kişilere silahla ateş açıldı. Saldırıda, 2 kişi yaralandı.
Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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