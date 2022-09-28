Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 13:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ankara'da 1,5 milyon lira değerinde sahte içki ele geçirildi
[Fotograf: DHA]
Ankara'da polisin düzenlediği operasyonla piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 1118 şişe sahte içki ve 900 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen yıl sahte içki satışına yönelik operasyonda yakalanarak tutuklanan suç örgütü lideri S.Ü.'nün işlerini eşi F.Ü.'nün yürüttüğünü tespit etti.
8 aylık teknik ve fiziki takip sonucu, F.Ü. liderliğindeki suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda, F.Ü. ile birlikte A.S.A., M.A., T.A., H.Ü., İ.G. ve M.Ö. gözaltına alındı.
Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik de çalışma başlatıldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 1118 şişe sahte içki, 900 litre etil alkol, 2 bin 59 alkol yapımında kullanılan ürün ve 500 sahte TAPDK bandrolü ele geçirildi.
Etiketler: Ankara Sahte İçki Sahte Alkol
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