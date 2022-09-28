Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun bahçesine inen helikopter şaşkınlığa neden oldu, petrol istasyonunda bulunan bir tankerden yakıt alan helikopter sosyal medyada da gündem oldu.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde akaryakıt istasyonuna inen helikopteri görenler gözlerine inanamadı. Bu anlar istasyonun güvenlik kameraları ile kayıt altına alındı.

Kaydedilen görüntüler sosyal medyada "akaryakıtı biten helikopter akaryakıt istasyonuna acil iniş yaptı" şeklinde paylaşılsa da durum aslında görülenden biraz farklıydı.

İlçede şaşkınlığa neden olan helikopterin TEİAŞ adına yüksek gerilim hatlarının kontrolünü yapan özel bir enerji firması tarafından kiralandığı, helikopterin de planlı olarak istasyonuna inerek özel helikopter yakıtı aldığı anlaşıldı.