Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 12:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Beylikdüzü'nde uyuşturucu satan "Mısırcı Dede" yakalandı
İstanbul Beylikdüzü'nde, patlamış mısır kutusunda uyuşturucu sattığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.
Narkotik ekipleri, kendisini "Mısırcı Dede" olarak tanıtan kişinin müstakil bir evde uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Şüphelinin, patlamış mısır kutularında uyuşturucu sattığı tespit edildi. Belirlenen adrese yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Evde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Etiketler: İstanbul Uyuşturucu
Son Haberler
- 13:45
- 13:40
- 13:34
- 13:25
- 13:21
Sıradaki Haber
Çubuk Gölü'ndeki balık ölümlerine inceleme
Yükleniyor lütfen bekleyiniz