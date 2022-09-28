Narkotik ekipleri, kendisini "Mısırcı Dede" olarak tanıtan kişinin müstakil bir evde uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelinin, patlamış mısır kutularında uyuşturucu sattığı tespit edildi. Belirlenen adrese yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.