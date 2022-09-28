Aynı tekstil fabrikasına işçileri götüren ve arka arkaya ilerleyen Harun Y.'nin kullandığı minibüs ile Samet Y. idaresindeki minibüs, sisin de etkisiyle Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 20 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.