Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 09:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de servis araçları çarpıştı: 20 yaralı
[Fotograf: AA]
Edirne'de aynı fabrikaya işçi taşıyan iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 20 kişi hafif yaralandı.
Aynı tekstil fabrikasına işçileri götüren ve arka arkaya ilerleyen Harun Y.'nin kullandığı minibüs ile Samet Y. idaresindeki minibüs, sisin de etkisiyle Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 20 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Edirne
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