Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 08:45Son Güncelleme: Kaynak: AA-İHA
Bursa'da lodos: Ağaç araçların üstüne devrildi
[Fotograf: İHA]
Bursa'da ağaç, park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi'nde bir ağaç, kuvvetli rüzgar sebebiyle park halindeki 3 otomobilin üzerine büyük bir gürültüyle devrildi.
Vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
[Fotoğraf: İHA]
Olay yerine giden ekipler ağacın altında kalan otomobilleri kurtardı.
[Fotoğraf: AA]
Ağaç devrildiği esnada kimsenin olay yerinde bulunmaması büyük bir facianın önüne geçerken, 3 otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Bursa
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