Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 06:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de "dur" ihtarına uymayan sürücü 1'i polis 2 kişiyi yaraladı
[Fotograf: İHA]
İzmir'in Konak ilçesinde alkollü ve ehliyetsiz sürücü trafik kontrol noktasında uygulamadan kaçtı, kaza yapınca yakalandı. Olayda 1'i polis, 2 kişi yaralandı. Gözaltına alınan sürücüye 10 bin lira da idari para cezası uygulandı.
Alsancak Polis Merkezi Amirliği mevkiinde trafik uygulama noktası oluşturan ekipler, E.A. idaresindeki cipi durdurdu.
Polis ekibinin alkol kontrolünü reddeden sürücü, uygulama noktasında bir polis memurunu aracıyla çarpıp yaralayarak kaçtı.
Sürücünün yakalanması için bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Ehliyetsiz ve alkollü olduğu ortaya çıktı
Kovalamaca sırasında E.A'nın aracı, Liman Caddesi'ni Ankara Caddesi'ne bağlayan kavşakta H.S'nin kullandığı otomobile çarptı.
Kazada yaralanan H.S, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gözaltına alınan E.A'nın yapılan sorgulamasında ehliyetsiz olduğu ve alkollü araç kullandığı tespit edildi.
E.A'ya 10 bin lira idari para cezası uygulandı.
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