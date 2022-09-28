Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 02:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da 5 büyüklüğündeki depremin ardından 90 artçı yaşandı
[Harita: TRT Haber]
Ardahan'ın Göle ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 17.08'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası kentte toplam 90 artçı deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.01'de merkez üssü Ardahan'ın Göle ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.
5 büyüklüğündeki depremin ardından 85 artçı yaşandı
AFAD'dan alınan bilgiye göre, Göle'de saat 17.08'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası toplam 90 artçı deprem meydana geldi.
Depremin etkili olduğu bölgelerden, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 60 ihbarın ulaştığı bilgisini de paylaşan AFAD, 2 evin duvarının çöktüğünü, 3 kişinin de yaralandığını aktarmıştı.
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