Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 02:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 105 bin 400 makaron ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Kocaeli'deki operasyonda gümrük kaçağı 15 bin 800 boş, 89 bin 600 tütün doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma kapsamında İzmit ilçesinde tespit edilen 3 adreste arama yaptı.
Ekipler, 15 bin 800 makaron, içi tütün dolu 89 bin 600 makaron, 22 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün, 140 paket sigara, 2 bin sökülmüş TAPDK bandrolü ele geçirdi.
Operasyonla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: Kocaeli Makaron Kaçakçılık
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