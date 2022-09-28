Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 01:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de kalbinden bıçaklanan genç yaşamını yitirdi
[Fotograf: AA]
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sokakta tartıştığı H.B., tarafından kalbinden bıçakla yaralanan S.Y., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Soğukpınar Mahallesi 318 Sokak'ta H.B. ile S.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.B, bıçakla S.Y'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Saldırgan tutuklandı
Ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan S.Y, ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. S.Y, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaçan şüpheli H.B, bir süre sonra polise teslim oldu.
H.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Etiketler: İzmir
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