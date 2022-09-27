Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı 22:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çubuk Gölü'nde balık ölümlerine inceleme
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bolu'daki Çubuk Gölü'nde çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu. Çevrede endişeye yol açan balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.
Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan Çubuk Gölü'nde balık ölümleri görüldü.
Gölün kıyısındaki çok sayıda ölü balığı görenler, durumu yetkililere bildirdi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gölde inceleme yaptı.
Gölden numune alınarak laboratuvara gönderildi. Balıkların ölüm nedeni yapılacak araştırmadan sonra netlik kazanacak.
Etiketler: Bolu
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