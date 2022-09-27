Kaza, saat 20.15 sıralarında İznik ilçesi Çakırca Mahallesi'nde meydana geldi.

Sebze yüklü kamyon, Çakırca köprüsünde kamyonet ile çarpıştı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan yaralıları kurtardı. 6 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından İznik Devlet Hastanesi ve Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı kontrollerde 1 kişinin ise hayatını kaybettiğini belirledi.

[Fotoğraf: İHA]

Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası sebzeler yola saçılırken yol trafiğe kapandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

[Fotoğraf: İH]