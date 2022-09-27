Bursa'da kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Bursa'nın İznik ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.15 sıralarında İznik ilçesi Çakırca Mahallesi'nde meydana geldi.
Sebze yüklü kamyon, Çakırca köprüsünde kamyonet ile çarpıştı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan yaralıları kurtardı. 6 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından İznik Devlet Hastanesi ve Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı kontrollerde 1 kişinin ise hayatını kaybettiğini belirledi.
Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza sonrası sebzeler yola saçılırken yol trafiğe kapandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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