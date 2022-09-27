Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı 21:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de ambulansla hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
[Fotograf: AA]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde hasta taşıyan ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı.
Mide rahatsızlığı bulunan Ayhan Uysal'ı Servergazi Devlet Hastanesi'ne taşıyan İsmail Işık yönetimindeki ambulans ve Emre Değirmenci'nin kullandığı hafif ticari araç Bahçelievler Mahallesi Gülistan Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada, ambulans sürücüsü Işık, sağlık görevlileri Aynur Budak ile Şebnem Gök, hasta Uysal ve hafif ticari araç sürücüsü Değirmenci yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Etiketler: Denizli Ambulans Trafik Kazası
Son Haberler
- 22:09
- 21:52
- 21:31
- 21:22
- 21:20
Sıradaki Haber
Urla'da geri itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz