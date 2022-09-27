Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı 21:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Urla'da geri itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'in Urla ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 26 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen bottaki 26 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir
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