Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı 17:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazılarının, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-(Mudanya) seferi yapılamayacak.
Bursa-İstanbul ve İstanbul-Bursa hatlarında 13.30-17.00 saatlerindeki 6 sefer de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.
Etiketler: Bursa İstanbul Deniz Otobüsü
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