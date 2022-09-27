Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ardahan'ın Göle ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 17.08'de meydana gelen deprem, 7 kilometre derinde kaydedildi.

Deprem sonrası biri 4,0 olmak üzere, toplamda 50 artçı deprem yaşandı.

Sarsıntının şiddetiyle vatandaşlar panik yaşayıp kendini sokağa attı, market raflarındaki ürünler yerlere saçıldı.

O anlar güvenlik ve çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Eski evlerde kısmi yıkılmalar söz konusu"

Vali Hüseyin Öner, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ile diğer arama kurtarma ekiplerinin köylerde yaptığı çalışmaları incelerken, depremde 1 kişinin omuzundan yaralandığını söyledi.

Ahır çökmesi sonucu küçükbaş hayvanların da telef olduğunu ifade eden Öner şöyle konuştu:

"Saat ilerlediği için karanlık ve çalışmalarımız devam ediyor. Yarın da inşallah çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yarın ayrıntılı olarak bakılacak. Şu an için can kaybımız yok, 1 yaralanma söz konusu. Balçeşme, Küçük Altunbulak, Çullu ve Esenyayla köylerimizdeki eski evlerde kısmi olarak yıkılma, duvar çatlaması ya da sıva dökülmeleri şeklinde hasarlar söz konusu."

Öner, birkaç köye AFAD'dan çadır yönlendirdiklerini belirterek "Artçılar da devam ettiği için vatandaşlarımız korkuyorlar ve evlerine giremiyorlar. Bazı yerlere çadır kuracağız. Evleri yıkılanların konaklamalarına yönelik çalışmalarımız olacak" diye konuştu.

Vali Öner'e incelemelerinde İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit, Göle Kaymakamı Haluk Koç da eşlik etti.

Belediye Başkanı Gültekin: Birkaç binada hasar oluşmuş

Göle Belediye Başkanı İlhan Gültekin, Ardahan’da meydana gelen depreme dair

TRT Haber’de açıklama yaptı.

“Herhangi bir can kaybımız yok. Sadece eski birkaç binada hasar oluşmuş durumda. Ekiplerimiz herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırlıklı.”

“Herhangi bir can kaybımız yok. Sadece eski birkaç binada hasar oluşmuş durumda.”



Göle Belediye Başkanı İlhan Gültekin, Ardahan’da meydana gelen depreme dair @trthaber’de açıklama yaptı. pic.twitter.com/ZRBaxhaOkI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 27, 2022

AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen depremin ardından Esenyayla, Çullu, Karatavuk köylerinde hafif çaplı hasarlı yapılar bulunduğunu ve 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Ardahan'ın Göle ilçesinde saat 17.08'de 5 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldiği hatırlatılarak en yakın yerleşim yerlerinin ilçenin Çullu, Küçük Altınbulak, Koyunlu, Kuytuca ve Esenyayla köyleri olduğu belirtildi.

Deprem sonrası biri 4 büyüklüğünde olmak üzere toplam 50 artçı sarsıntı yaşandığı aktarılan açıklamada şunlar ifade edildi:

"İlgili kurumlarla yapılan görüşmelere göre hafif çaplı hasarlı yapılar olduğu iletilmiştir. Göle ilçesi Esenyayla, Çullu, Karatavuk köylerinde ihbarlar bulunmaktadır. Erzurum AFAD İl Müdürlüğümüzden 2 ekip ve Kars AFAD İl Müdürlüğümüzden 1 ekip olay yerine yönlendirilmiştir. Van AFAD İl Müdürlüğümüz ise teyakkuz haline geçirilmiştir. Tarama çalışmaları ilgili kurumlarla koordineli olarak devam etmektedir. Etkilenen bölgede oluşabilecek barınma ve beslenme ihtiyaçları için ilgili birimlerle koordineli olarak planlama yapılmaktadır."

2 evin duvarı çöktü, 3 kişi yaralandı

Depremin meydana geldiği bölgelerden 112 Acil Çağrı Merkezine toplamda 60 ihbar ulaştığı belirtilen açıklamada, "112'den alınan bilgilere göre depremde 2 evin duvarı çökmüş, 3 kişi yaralanmıştır" bilgisine yer verildi.

Bölgede yürütülen çalışmalara destek vermek üzere AFAD'dan 1 daire başkanı ile 2 personelin görevlendirildiği belirtilen açıklamada, Türk Kızılay tarafından 1 ikram aracı ile 9 personelin bölgede görevlendirildiği, olay bölgesine 500 bin TL acil yardım ödeneğinin aktarıldığı belirtildi.

Bakan Kurum'dan Ardahan'daki depreme ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ardahan Göle'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin hemen ardından ekiplerin sahada inceleme başlattığını, ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde çalışarak ihbarları değerlendirdiklerini belirtti.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ardahan Göle'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin hemen ardından ekiplerimiz sahada incelemelerini başlattı. İlgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde çalışıyor, ihbarları değerlendiriyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun."

