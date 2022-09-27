Bağcılar Belediyesi ekipleri, ölüme yol açabilecek virüsleri taşıyan "Aedes" cinsi sivrisineklere karşı ilaçlama başta olmak üzere farklı yöntemlerle mücadele ediyor.

Bazı durumlarda ölümcül sonuçlar da doğuran zika virüsü taşıyan "Aedes" cinsi sivrisinekler, son dönemde arttı.

İstanbul'da sivrisinek ısırığı nedeniyle hastanelere kabarma, şişlik ve dayanılmaz kaşıntı şikayetiyle başvurular yapılıyor.

Bağcılar Belediyesi de İstanbulluların hayatını kabusa çeviren sivrisineklere karşı mücadelesini birçok şekilde sürdürüyor.

Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli, ilaçlamanın yanında, hazırlanan el broşürleriyle vatandaşlara sivrisineklerden kurtulmanın yolu olan "Kurut-Kaldır-Korun" yöntemini anlatıyor.

"Sivrisinekle mücadelenin temeli, durgun suların oluşumuna engel olmak"

Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi'nde görevli Veteriner Hekim Yunus Giray Özarslan, vatandaşlara bu noktada önemli uyarılarda bulundu.

Sivrisineklerin doğada kendiliğinden oluşan ve insan eli ile oluşturulan her türlü durgun su kaynağında ürediğine dikkati çeken Özarslan, "Bir sivrisinek 200 ile 400 arasında yumurta bırakır. Hızlı üreyen sivrisineklerin son bir hafta içinde bastırdığını görüyoruz. Bu aralar adını en çok duyduğumuz "Aedes", ısırdığı ciltte ağır ve kaşıntılı hasar bırakıyor. Bu haliyle de insanların hastaneye başvurmasına neden oluyor. Sivrisineklerle mücadelenin temeli, sivrisineğin kaynağı olan durgun suların oluşumuna engel olmak." ifadelerini kullandı.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise başta sivrisinekler olmak üzere ilçe sakinlerinin haşerelerden korunması için özverili çalışmalar yaptıklarını belirterek, "İlçe sakinlerimizin güvenliği için her türlü zararlı sinek ve böceklere karşı çalışmalarımız devam etmektedir. Sivrisinek kaynaklı hastalıklardan korunmak için, kişisel tedbirlerin alınmasına dikkat etmenizi rica ediyoruz." dedi.