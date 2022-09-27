Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı 15:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de kaçak sigara operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Eskişehir'de polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 6 zanlı yakalandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacı ile kaçak tütün ve tütün ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 259 bin dal boş makaron, 14 bin 340 dal sarılmış sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Eskişehir Sigara Kaçakçılık
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