Olay, Gölcük ilçesindeki 17 Ağustos Mezarlığı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, mezarlığa gelen kişi veya kişiler bazı mezar taşlarını kırdı, mermerlere zarar verdi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

"Bunun hangi mantıkta yapıldığını anlayamıyorum"

Oğlunun mezarını ziyaret etmek için mezarlığa geldiğini ve kırılan mezar taşları ile karşılaştığını söyleyen Arzu Saral, "Oğlumuzu ziyarete gelmiştik. Burada 20 mezar taşının kırıldığını gördük. Çok üzüldük. Bunu niye yaparlar anlayamıyorum. Hangi mantıkta yapıldığını anlayamıyorum. Yapanların bulunmasını istiyorum" dedi.