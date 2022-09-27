Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı 15:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 terör örgütü üyesi yakalandı
Edirne'de jandarma ekipleri Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütleri FETÖ, PKK ve MKP/HKO üyesi 10 şüpheliyi yakaladı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan FETÖ üyesi N.A, Ü.T, E.A, Y.G, H.G, N.Y, S.A, S.A, PKK üyesi Ö.E. ve MKP/HKO üyesi E.A. sınıra yakın alanlarda gözaltına alındı.
Etiketler: Edirne Yunanistan Terörle Mücadele FETÖ PKK/KCK
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