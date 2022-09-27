Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı 17:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 2 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Konya'da hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Alaaddin Kılınç yönetimindeki hafif ticari araç, Konya - Aksaray kara yolunun 80. kilometresinde, elektrik direğine çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Kılınç ile araçtaki Nurettin Kılınç'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kimlikleri henüz belirlenemeyen ve ağır yaralı oldukları öğrenilen araçtaki 3 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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