Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı 21:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla açıklarında 118 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 118 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında farklı zamanlarda can sallarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3 can salındaki 45 yabancı uyrukluyu bota alarak karaya çıkardı.
Datça açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 lastik bottaki 63 ve can salındaki 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen zanlı da bota alınarak karaya çıkarıldı.
Şüpheli gözaltına alındı, düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: Muğla Düzensiz Göçmenler
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