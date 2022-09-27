Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT görevlileri Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün desteğiyle Ankara, Bursa ve Antalya illerinde 44 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, esrar, eroin, metamfetamin, uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 43 kişiden adliyeye sevk edilen 11'inin tutuklanmasına karar verildi.

Gözaltına alınan 32 kişinin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.