M.C. idaresindeki tır, otoyolun İzmit Doğu gişeleri bağlantı yolunda devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, bağlantı yolu trafiğe kapandı.

[Fotoğraf: AA]

Tırdaki malzemeler yola saçıldı

Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ve otoyol ekipleri, aracın kaldırılması için olay yerine vinç çağırdı.

Yola saçılan malzemelerin kaldırılması için çalışma başlatıldı.