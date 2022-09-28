Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 07:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır devrildi: Yol trafiğe kapandı
[Fotograf: AA]
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişindeki bağlantı yolunda tekstil malzemesi yüklü tır devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken bağlantı yolu trafiğe kapandı.
M.C. idaresindeki tır, otoyolun İzmit Doğu gişeleri bağlantı yolunda devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, bağlantı yolu trafiğe kapandı.
[Fotoğraf: AA]
Tırdaki malzemeler yola saçıldı
Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ve otoyol ekipleri, aracın kaldırılması için olay yerine vinç çağırdı.
Yola saçılan malzemelerin kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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